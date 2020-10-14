РИАМО - 14 окт. В Воскресенске проверили школьные пищеблоки и качество питания, представители администрации проверили условия доставки и хранения продуктов на соблюдение технологии и рецептуры приготовления блюд, на требования, предъявляемые к маркировке, и документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Глава Воскресенска Артур Болотников поручил своим заместителям контролировать эту тему. Первый заместитель главы администрации Алексей Малкин вместе с сотрудниками управления образования округа проверил качество и организацию школьного питания, а также состояние пищеблоков в школах №2, 4 и лицее №22.

«Современные учащиеся получают образование не только в рамках школьной программы, но и на дополнительных занятиях. Случается, что в школе дети проводят почти весь день. Поэтому очень важно, чтобы в общеобразовательных заведениях ребенок был обеспечен качественным питанием», - говорится в сообщении.

Рацион питания для учеников общеобразовательных учреждений включает в себя тщательно подобранные блюда. При составлении меню учитываются питательные свойства и сезонность продуктов.

По итогам проверки установлено, что состояние пищеблоков в школьной столовой соответствует современным стандартам.