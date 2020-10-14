РИАМО - 14 окт. Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск прошел турнир по спортивному и боевому самбо, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования проводятся ежегодно. Это уже 14 турнир. Его посвятили празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел. По традиции турнир начался с парада и построения спортсменов, поднятия Государственного флага РФ.

«В состав судейской коллегии вошли: главный судья соревнования заведующий культурно-спортивным отделом Дворца культуры «Юбилейный», неоднократный призер и победитель турниров по самбо, дзюдо, боевому самбо, рукопашному бою среди спецназа, тренер-преподаватель, майор спецназа запаса Алексей Валентинович Ивлев; руководитель ковра, главный секретарь Андрей Олегович Зайцев; кандидат в мастера спорта по самбо, вольной борьбе Олег Михайлович Зайцев», - говорится в сообщении.

Также в составе судейской коллегии оказались судья-секундометрист Горюнов Ярослав, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Воскресенска, директор Дворца культуры «Юбилейный» Николай Иванович Гончаров, заместитель начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск, подполковник внутренней службы, КМС по самбо, трехкратный победитель данного турнира Дмитрий Юрьевич Драч, представитель Воскресенского отделения ВООВ «Боевое Братство», мастер спорта по самбо, КМС по вольной борьбе Владимир Алексеевич Лаптев.

Кроме того, в коллегии выступили председатель правления Воскресенского отделения ВООВ «Боевое Братство», мать военнослужащего Константина Азизовича Ахметова, погибшего в Чеченской Республике, Наталья Борисовна Ахметова, мать военнослужащего, погибшего на Северном Кавказе, Валентина Алексеевна Ивлева.

В турнире участвовали мальчики и девочки в возрасте от семи лет и старше. Соревнования проводились по международным правилам спортивного и боевого самбо и в разных весовых категориях. Было разрешено применять ударную технику, броски, удержания, удушающие, болевые приемы на руки и ноги.

В схватках по правилам спортивного и боевого самбо по результатам турнира определилось 14 победителей и 24 призера. Все эти ребята были награждены кубками, медалями, дипломами, памятными сувенирами.

На соревнованиях соблюдались все меры профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.