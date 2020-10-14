РИАМО - 14 окт. Более 3 тысяч мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и антинаркотическому просвещению, прошло в Подмосковье в сентябре в рамках месячника, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В них приняли участие более 70 тысяч подростков. Они участвовали в профилактических беседах, лекциях, викторинах, спортивных соревнованиях и конкурсах.

«В период проведения месячника <...> проведено более 100 рейдов по выявлению фактов распространения и потребления наркотических веществ, предупреждению токсикомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде», - сказал зампред правительства Подмосковья, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В образовательных организациях Воскресенска проведены беседы-тренинги по профилактике наркомании с учащимися 8-11 классов. В Долгопрудном - 185 профилактических бесед. В Ивантеевке проведен антинаркотический квест «Линия жизни». Команды ребят по 10 человек из всех школ города выполняли задания в разных точках муниципалитета.

Активное участие приняли библиотеки из Домодедова, Павловского Посада, Истры, а также Одинцовского, Коломенского и Раменского городских округов.