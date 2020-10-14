РИАМО - 14 окт. По предписаниям Госадмтехнадзора за неделю, с 5 по 9 октября, устранено около 50 нарушений в содержании контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Больше всего нарушений устранили в Балашихе, Ступине, Дмитрове, Клину, Истре, Можайске, Домодедове, Чехове и Солнечногорске.

«Ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам, в том числе по состоянию или содержанию бункеров, урн, контейнеров, контейнерных площадок, наличию графика вывоза мусора, - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Специалисты проверяют наличие на контейнерных площадках серых и синих баков для раздельного сбора мусора. Важной частью их работы является выявление труднодоступных мест для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для сбора мусора.

В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и региональных операторов.