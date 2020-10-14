РИАМО - 14 окт. В Химках сдадут в аренду земельный участок под размещение складов, участок площадью 5,403 тысячи квадратных метров находится в городском квартале Вашутино, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Срок аренды - 13 лет. Участок покрыт древесной, кустарниковой и травянистой растительностью. Зданий и сооружений на нем нет.

«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 2,781 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru).

Номер процедуры на электронной площадке - 42775. Аукцион пройдет в середине ноября 2020 года.