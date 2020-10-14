РИАМО - 14 окт. Готовность школы на 825 мест в Электростали составляет 75%, она находится в микрорайоне Северный-2, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Объект планируют сдать в декабре нынешнего года. По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, в возведении объекта задействовано почти 180 рабочих и 5 единиц техники.

«Ведутся работы по устройству фасада и отделке помещений, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей. Продолжается благоустройство прилегающей территории», - уточнил Локтев.

Помимо просторных учебных классов, в здании будут столовая с пищеблоком, медпункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные блоки.

На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, площадки для командных и подвижных игр, а также места для отдыха.