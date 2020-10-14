РИАМО - 14 окт. В Подмосковье утвердили лауреатов премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2020 года, лауреатами стали 180 человек, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Присудить ежегодные премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2020 году с вручением диплома лауреата и выплатой денежного вознаграждения лауреатам по списку согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.

В номинации «Волонтерство и благотворительность» лауреатами стали 120 человек. Так, в числе лауреатов Дмитрий Аверьянов из Зарайска, Олег Балаев из Можайского округа, Марина Волкова из Химок, Сергей Бызин из Красногорска, Петр Галушкин из Орехово-Зуевского округа, Виталий Дегтярев из Лобни, Никита Егоров из Шатуры, Екатерина Жигарева из Наро-Фоминского округа и другие.

В номинации «Культура и образование» лауреатами стали 29 человек. Среди них: Елена Зайцева из Зарайска, Надежда Квасова из Рузского округа, Полина Ледова из Орехово-Зуевского округа, Иван Макринский из Красногорска, Александр Палатин из Красногорска, Федор Степанов из Волоколамского округа, Антон Фурсов из Коломенского округа, Федор Харитонов из Одинцовского округа, Антонина Цой из Балашихи и другие.

Лауреатами в номинации «Медицина и здравоохранение» стали 16 человек. В их число вошли Иван Тарба из Егорьевска, Данил Яцыно из Талдомского округа, Петр Бакшинский из Ленинского округа, Фуркатджон Гафуров из Егорьевска, Игорь Давронов из Талдомского округа, Андрей Каменский из Чехова, Амрах Асиф оглы Магеррамов из Орехово-Зуевского округа, Анжела Перекраснова из Электрогорска, Лидия Смирнова из Раменского округа и другие.

В номинации «Промышленность и социально ориентированный бизнес» лауреатами стали 15 человек. Это Елизавета Терешкина из Люберец, Анастасия Усанова из Красногорска, Регина Федорова из Ивантеевки, Надежда Штекер из Подольска, Нина Абрамова из Наро-Фоминского округа, Альберт Багдасарян из Химок, Павел Волнов из Богородского округа, Сергей Дерканосов из Бронниц, Максим Коркин из Орехово-Зуевского округа и другие.

Размер премии составляет 1 миллион рублей.

Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в этом году посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса. Критериями оценки проектов стали социальная значимость, достигнутые результаты за 2019 год и затраченные ресурсы.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.