РИАМО - 14 окт. Больше всего в Московской области зараженных за сутки выявили в Королеве - 98 человек, за сутки в регионе выявили 429 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по Covid-19.

При этом ни одного заразившегося за сутки не выявили в 17 городских округах Московской области.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 78 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 434 человека. Выздоровели и выписались 59 211 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного заболевшего не выявили в Бронницах, Егорьевске, Кашире, Лосино-Петровском, Котельниках, Можайском, Озерах, Молодежном, Звездном городке, Воскресенске, Пущине, Рузском округе, Фрязине, Электрогорске, Красноармейске, Чехове и Шаховской.

По одному зараженному выявили в Рошале, Щелкове, Волоколамске.

По два случая заражения выявили Раменском, Серпухове, Ступине, Талдомском округе, Павловском Посаде, Лотошине, Краснознаменске, Серебряных Прудах, Лыткарине, Власихе. Еще по три — в Черноголовке, Реутове. По четыре — в Долгопрудном, Зарайске, Протвине, Клину, Ленинском.

По пять зараженных обнаружили в Лобне, Наро-Фоминском округе, Дмитровском. Шесть — в Домодедове, Богородском, Люберцах, Жуковском, Солнечногорске. По семь зараженных — в Луховицах.

По восемь случаев заражения выявили в Сергиево-Посадском округе и Ивантеевке. По девять — в Дубне и Шатуре.

Еще по 11 случаев заражения — в Дзержинском, Одинцовском округе и Истре, в Электростали — 12, в Орехово-Зуевском округе — 13, в Химках — 14, в Подольске и Балашихе — по 16, в Мытищах — 17, в Пушкинском округе — 18, Красногорске — 28, в Коломенском округе — 29.

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14 ОКТЯБРЯ

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