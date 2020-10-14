РИАМО - 14 окт. В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчин, незаконно проникших на территорию школы, сигнал тревоги поступил с Красноармейской улицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

«Когда росгвардейцы прибыли на место, охранник школы пояснил, что двое неизвестных граждан незаконно проникли на территорию учебного заведения и что-то искали возле забора», - говорится в сообщении.

Мужчины вели себя агрессивно. Один из нарушителей достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его на охранника.

«При виде правоохранителей нарушители попытались скрыться, но были задержаны росгвардейцами. У одного из злоумышленников при себе находился газовый пистолет», - отмечается в материале.

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.