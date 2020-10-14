РИАМО - 14 окт. Более 65 гектаров земли в городском округе Серебряные Пруды предоставят в аренду акционерному обществу «Агроинновационное содружество «Ферма Роста» для развития молочного производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Два земельных участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Серебряные Пруды, находящихся в собственности Московской области, общей площадью 65,5 гектара передаются в аренду на 5 лет производителю молочной продукции в рамках программы государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Основным продуктом компании Агроинновационного содружества «Ферма Роста» является молоко, которое производится из собственного молочного сырья на основе передовых молочных технологий.

Компания имеет свой животноводческий комплекс по разведению крупного рогатого скота голштинской породы и молокоперерабатывающий завод. В начале 2020 года компания запустила новую линию по производству творога 5%, 9% и 12% жирности.