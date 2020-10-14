РИАМО - 14 окт. В Мособлдуме предложили установить единые требования к участкам, которые предоставляются многодетным семьям, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Жители жалуются на то, что участки не обеспечены необходимыми электричеством, газоснабжением, водоснабжением.

«Здесь необходимо установить единые требования и критерии к участкам, включая строительство инженерной инфраструктуры», - сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Требования позволят сформировать состав мероприятий, которые обеспечат участки нужной инфраструктурой, определить затраты и порядок их реализации.

Замминистра экономики и финансов Московской области София Донская отметила, что одномоментно выполнить обязательства по обеспечению участков инфраструктурой довольно сложно. Надо установить минимальный объем обеспеченности участков и сроки подключения.

Разрешение на субаренду лесного участка теперь можно получить через подмосковные МФЦ>>