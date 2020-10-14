РИАМО - 14 окт. В Мособлдуме предложили установить единые требования к участкам, которые предоставляются многодетным семьям, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Жители жалуются на то, что участки не обеспечены необходимыми электричеством, газоснабжением, водоснабжением.
Требования позволят сформировать состав мероприятий, которые обеспечат участки нужной инфраструктурой, определить затраты и порядок их реализации.
Замминистра экономики и финансов Московской области София Донская отметила, что одномоментно выполнить обязательства по обеспечению участков инфраструктурой довольно сложно. Надо установить минимальный объем обеспеченности участков и сроки подключения.
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