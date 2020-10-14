РИАМО - 14 окт. Подмосковные врачи объяснили, как правильно ухаживать за кожей в холодное время года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам главного внештатного специалиста по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения региона Натальи Махневой, выбирать следует очищающие средства с минимальным количество раздражающих ингредиентов и отдушек в составе. В противном случае может нарушится кожный барьер.

«Используйте средства на кремовой основе и ограничьте использование тоников, исключите продукты на спиртовой основе», - сказала Махнева.

Специалист отметила, что увлажнение должно содержать более жирные средства, чем в другие сезоны. Дополнительно можно применять увлажняющие маски 1-2 раза в неделю и бальзам для губ.

«Старайтесь контролировать температуру в помещении, не допуская ее сильного подъема, так как это приводит к дополнительной сухости кожи», - добавила Махнева.