РИАМО - 14 окт. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Московской области в сентябре этого года по сравнению с августом составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,2%, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Таким образом, уровень цен на продукты питания за месяц понизился на 0,6%.

«В сентябре основное влияние на снижение потребительских цен на продукты питания оказало падение цен на плодоовощную продукцию: снизились цены на картофель – на 16,6%, яблоки – на 16,2%, морковь – на 13,9%, капусту белокочанную – на 13,7%, виноград – на 13,2%, лук репчатый – на 11,6%», – говорится в сообщении.

Также подешевели свекла, лимоны, груши, бананы, свежие помидоры, икра лососевых, чеснок и другие продукты.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Московской области в конце сентября 2020 года составила 4445,53 рубля в расчете на месяц, что на 2,5% ниже, чем в августе 2020 года.

Уровень цен на непродовольственные товары в сентябре 2020 года увеличился на 0,4%. Так, выросли в цене перевязочные материалы, ювелирные изделия, стиральные машины бытовые, холодильники бытовые, легковые автомобили.

В сентябре увеличились цены на услуги среднего образования – на 1,7% и на услуги дошкольного воспитания – на 1,4%, при этом цены на услуги высшего образования снизились на 1,8%. Также увеличились цены на экскурсионные и ветеринарные услуги – на 0,8% и на 0,7% соответственно.

Несмотря на общее снижение цен на услуги пассажирского транспорта на 3,7%, цены на услуги городского пассажирского транспорта и городского электрического транспорта остались без изменений.