РИАМО - 15 окт. На заседании Мособлдумы, которое состоится в четверг, представят доклад о ходе реализации национальных проектов в Подмосковье, само заседание пройдет дистанционно, сообщается на сайте регионального парламента.

Парламентариям уже знаком удаленный формат работы. Проблем с законотворческой деятельностью возникнуть не должно, отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что законодательная работа Мособлдумы строится на основе государственных программ, приоритетных задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию и на основе национальных проектов.

Брынцалов уточнил, что в этом году региональным парламентом был принят целый пакет законов, направленных на социальную поддержку, – помощь семьям с детьми, пожилым гражданам. Особое внимание уделяется и сферам образования, экологии, здравоохранения, благоустройства.

По словам Брынцалова, сейчас важно проанализировать, в каком направлении дальше двигаться. При этом нужно понять, где требуется законодательное регулирование. При необходимости будут приниматься соответствующие нормативные акты.

Кроме того, на заседании Мособлдумы будет рассмотрен вопрос об изменении бюджета на текущий год. Расходы на программу «Здравоохранение Подмосковья» планируется увеличить на 22,6 миллиарда рублей в том числе за счет федеральной поддержки. ​