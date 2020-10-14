РИАМО - 14 окт. Президент России Владимир Путин внес в среду в Госдуму законопроект о Государственном совете, направленный на реализацию новых поправок к Конституции, сообщает ТАСС.

Законопроект определяет статус Госсовета, порядок его формирования и полномочия.

«Проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации» внесен президентом в Государственную думу 14 октября 2020 года в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Президент возглавит Госсовет, в него войдут председатель правительства РФ, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента, главы регионов. Кроме того, президент может назначить членом Госсовета представителя политической партии, у которой есть фракция в Госдуме, представителя местного самоуправления и других.

Госсовет включит в себя президиум и комиссии, однако могут быть созданы рабочие группы.

Рассмотреть законопроект Госдума планирует в конце октября-начале ноября.