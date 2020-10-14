РИАМО - 14 окт. В Московской области отправили на вторичную переработку 1,7 миллиона тонн твердых коммунальных отходов с 2019 года, а после появления заводов по термической утилизации в регионе можно будет сократить объем захоронений мусора до 5%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

«Задача созданной в регионе новой индустрии по обращению с отходами - максимально снизить ущерб людям и природе Подмосковья и минимизировать количество бытовых отходов, попадающих на захоронение в землю, - сегодня решается кардинально», — сказал Хромушин.

Подмосковье сегодня принимает высокую нагрузку по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. В столице и Подмосковье отходы образуют более 20 миллионов человек. В год Московская область принимает более 7,5 миллионов тонн мусора, в том числе 3,4 миллиона из Москвы.

В Московской области ТКО перерабатывают восемь новых предприятий по переработке отходов в Зарайске, Серебряных Прудах, Рошале, Коломне, Егорьевске, Клину, Сергиевом Посаде и в Кашире.

В ближайший год введут в эксплуатацию еще 10 предприятий. Пять КПО будут преобразованы из бывших полигонов, и еще пять КПО введут второй очередью.

Всего в Подмосковье будут функционировать 18 комплексов, которые смогут перерабатывать 8,2 миллиона тонн в год.

«Наибольший объем КПО отсортировали органические отходы, почти 0,7 миллиона тонн, теперь они переработаны в агрокомпост и производственный грунт, а раньше доставляли всем беспокойство, гнили и создавали неприятный запах, теперь же приносят пользу - применяются в сельском хозяйстве и промышленности», — объяснил Хромушин.

С января прошлого года КПО направили на «вторичку» более 0,6 миллиона тонн макулатуры и картона, 0,28 миллиона тонн пластика, 0,15 миллиона тонн металла, 0,25 миллиона тонн стекла.

Реформа по разделению ТКО началась в России с 2019 года. В Подмосковье за пять лет закрыли 29 из 39 старых мусорных полигонов. Менее чем за год закрыли шесть полигонов – «Воловичи» в Коломенском городском округе, «Егорьевск» в Егорьевске, «Непейно» в Дмитровском городском округе и «Каргашино» в Мытищах, «Остапово» в Луховицах и свалка ТБО «Шатурский». Кроме того, закрылась свалка в Щелканове. До конца года перестанут работать полигоны ТБО «Ядрово» и «Лесная», и все мусорные полигоны перестанут функционировать до конца 2020 года.