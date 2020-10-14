РИАМО - 14 окт. Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы, который решил поиздеваться над собакой и убил ее, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Мужчина стоял на балконе своей квартиры, взял в руки спаниеля и выбросил из окна восьмого этажа. Питомец получил травмы и скончался на месте. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

«Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

С фигуранта дела взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.