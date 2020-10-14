РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Тарифы на платные услуги, которые оказывают в муниципальных учреждениях, обсудили в подмосковном Красногорске на заседании комиссии по тарифному регулированию, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Совещание провела в формате видеоконференции заместитель главы администрации горокруга по экономике и финансам Елена Коновалова в среду.

«По итогам рассмотрения на комиссии вопросов по формированию цен на платные услуги будет принято постановление администрации об утверждении тарифов», - говорится в сообщении.

В заседании комиссии по регулированию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа, приняли участие руководители детского сада №36, МАУ «КДК «Мечта», МБУ «Центр культуры и досуга», МУДО «КСХШ «Вдохновение», МБУ КСШОР «Зоркий» и МАСОУ «Зоркий».