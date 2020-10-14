РИАМО - 14 окт. Для владельцев резидентных разрешений в центре столицы обустроят около 80 новых парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Мы устанавливаем подобные места там, где местные жители наиболее остро испытывают потребность в свободных парковочных местах у дома», - говорится в сообщении.

Такое решение приняли в связи с проблемой с парковкой во дворах. Места появятся в сквозных дворах или там, где до сих пор не удалось договориться и установить шлагбаум.

«Во дворах припаркованы автомобили приезжающих по делам водителей, а местным жителям не остается мест для парковки», - добавляется в сообщении.

Новые парковочные места появятся в ноябре в Басманном, Красносельском, Пресненском, Таганском, Тверском районах, в Хамовниках, Дорогомилове и Якиманке.