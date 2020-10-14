РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Юные предприниматели городского округа Люберцы смогут пройти обучающий курс, на котором научатся составлять бизнес-модели и познакомятся с инструментами маркетинга, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Чтобы сделать первые шаги в бизнесе в 14 лет, достаточно пройти обучающий курс от Мининвеста Московской области. На нем можно узнать, как составить бизнес-модель, протестировать свои предпринимательские идеи, познакомиться с инструментами маркетинга и PR», - отмечается в сообщении.

Участников курса ждет общение с действующими молодыми предпринимателями. Им нет еще и 25 лет, а они уже успешно ведут свои проекты. А также юные предприниматели могут узнать их истории успеха (взлеты и падения), получить ответы на вопросы по организации бизнеса.

Помимо учебы ребят ждут ценные призы. По итогам курса будет составлен рейтинг участников и определены пять победителей. Они получат компьютер (1 место), смартфон (2 место), умную колонку (3 призовое место и дополнительные номинации).

Присоединиться к проекту можно на официальном сайте: bizkurs-mo.ru.