РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Пристройку на 600 мест к школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи планируют ввести в эксплуатацию в начале декабря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации городского округа Сергей Лукичев в ходе выездного совещания на объекте вместе с руководством подрядной организации и образовательного учреждения осмотрел стройплощадку и обсудил этапы возведения.

«Объект необходимо сдать в этом году. Пристройка на 600 мест строится в рамках национального проекта. В августе и сентябре был провал по срокам со стороны подрядчика. Сейчас оптимизирована работа по внутренним инженерным коммуникация, отделке, фасаду. Плановый срок сдачи в эксплуатацию – начало декабря», – сказал Лукичев.

Он добавил, что в возведении объекта задействовано более 200 человек. В течение 10 дней объект планируют подключить к теплу. На 90% завершены монтаж окон и отделка.

В новом четырехэтажном здании разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, библиотека. Общая стоимость работ - около 380 миллионов рублей.