РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Пятнадцать саженцев сосны высадили в парке в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пятнадцать саженцев сосны породы Банкса высадили в парке имени Карбышева в Нахабине. Саженцы этой породы более устойчивы к условиям городского климата и реже желтеют», - говорится в сообщении.

Вместе с юнармейцами нахабинского лицея №1 в акции приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич, начальник управления по развитию территорий Борис Соловьев и другие представители администрации.

Областная акция «Наш Лес. Посади свое дерево» в этом году проходила с поправкой на эпидемиологическую обстановку: массовых акций не проводилось. Тем не менее, за этот год, в том числе и по заявкам жителей, в общей сложности высажено больше 10 тысяч деревьев и кустарников в скверах, парках, дворах и вдоль вылетных магистралей, а также 14 тысяч саженцев - на участках Истринского лесничества (без привлечения жителей).

«В данный момент у нас акция еще не закончена, будут, возможно, еще посадки, потому что погода позволяет, и сейчас эти посадки проводятся в рамках компенсационного озеленения», - сказала начальник отдела реализации программ экологии Людмила Липатова.

Подать заявку на озеленение своего двора или общественного пространства можно в отдел экологии по телефону: 8(495)562-20-22 или на почту: eco-krasnogorsk@mail.ru.