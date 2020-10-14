РИАМО - 14 окт. В столичном районе Москворечье-Сабурово для реализации программы реновации подобраны две стартовые площадки, один из домов уже передан под заселение, второй находится в стадии проектирования, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройки позволят расселить жителей девяти домов. По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, один из них находится на улице Борисовские Пруды.

«Второй объект – проектируемая новостройка на Каширском шоссе, владение 76», – сказал Левкин.

Он уточнил, что дом рассчитан на 332 квартиры. Его собираются построить с переменной этажностью. Прилегающую территорию благоустроят. Во дворе появятся детские площадки.

На юге Москвы находятся 378 домов, включенных в программу реновации. Для них подобрали 44 стартовые площадки.

В Москворечье-Сабурове подлежат переселению и сносу 11 жилых домов, где проживают более 1,5 тысяч жителей.