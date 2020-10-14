РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В библиотеке подмосковных Люберец 15 октября проведут вечер поэзии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участник клуба городских поэтов «Старый кот» Андрей Бабин приглашает жителей городского округа на вечер поэзии, который состоится в библиотеке «Люберцы» 15 октября. Поэтический вечер пройдет в рамках творческих встреч с участниками клуба городских поэтов», - говорится в сообщении.

Стихотворения Бабина будут интересны жителям Люберец старше 30 лет.

Творческую встречу в библиотеке также можно посмотреть в прямом эфире на официальной странице в Instagram @cbslubertsy. Он начнется в 17:00.

Адрес библиотеки: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №49.