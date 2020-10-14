РИАМО - 14 окт. За сутки в Подмосковье выявили 429 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, за весь период пандемии в области выявили 78 680 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе скончались восемь человек с подтвержденным Covid-19, за весь период умерли 1 434 человека.

В Подмосковье на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по Covid-19 усилили меры по борьбе с инфекцией. Например, жителям региона старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности оставаться дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на то, что необходимо принять все меры, чтобы избежать введения карантина. Он подчеркнул, что важно соблюдать все требования и стандарты по профилактике инфекции.

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14 ОКТЯБРЯ

- В столице школьники 6-11 классов перейдут на удаленное обучение до 1 ноября, эта мера позволит снизить нагрузку на школьное здание на 50%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По большому счету мы снижаем нагрузку на школьное здание практически на 50%, и возможность у школ обеспечить дополнительные меры рассредоточения детей внутри здания гораздо больше – больше возможностей организовать правильный проход, организовать непересечение детей в столовой, развести их по этажам», – сказала вице-мэр в эфире «Первого канала».

- Более 210 нарушений масочного режима в такси выявили в Подмосковье за неделю. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

- Столичный театр имени Ермоловой закрылся на карантин из‑за коронавируса. У нескольких сотрудников учреждения выявили Covid-19.

- Еще 244 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели 59 211 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- ИП в Москве смогут предоставить сведения об удаленке без электронной подписи. Для этого нужно связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Порядка 125 тыс флаконов дезинфицирующих средств производят в Подмосковье ежедневно. Еще 145 тысяч литров производят в жидком виде.

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19. Ее могут ввести в гражданский оборот уже в 2021 году.



- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.