РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В подмосковном Подольске проведут административное расследование из-за ненадлежащего состояния строительной площадки недостроенного дома на улице Шаталова, так как с его крыши подростки постоянно скидывают кирпичи и арматуру, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что на улице Шаталова, 5 в недостроенном доме постоянно бывают на крыше подростки и скидывают сверху кирпичи, металлические прутья, листы железа. Охраны дома нет, рядом ходят дети. Обращение о ненадлежащем состоянии стройплощадки объекта капитального строительства «2-х секционный 17-ти этажный 134-х квартирный жилой дом» рассмотрело Главное управление Государственного строительного надзора Московской области.

«Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области подготовили материалы для возбуждения административного расследования по фактам, изложенным в обращении. О результатах заявителя проинформируют до 30 ноября», - сказала начальник управления специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области Елена Литвинова.