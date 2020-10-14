РИАМО - 14 окт. СК завершил расследование дела о разбое в отношении бывшего мирового судьи судебного участка Жуковского судебного района Московской области, экс-судья проник в дом в новой Москве в составе организованной группы и напал на хозяина дома, дело передали в прокуратуру, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 17 июля 2018 года организованная группа из 10 человек, в которую вошел действующий мировой судья, проникла в жилой дом, расположенный в деревне Постниково новой Москвы. Они применили насилие в отношении хозяина дома, угрожали ножом ему и его близким, похитили имущество и денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей. После этого злоумышленники скрылись.

«В ходе предварительного расследования проведен значительный объем следственных действий, в том числе очные ставки между фигурантами и проверки показаний на месте, которые позволили изобличить их в инкриминируемом деянии», — сказала Иванова.

Ранее четверых соучастников осудили, их приговорили к длительным срокам лишения свободы. Из-за смерти одного фигуранта дела преследование в отношении него прекращено. Четверо преступников объявлены в международный и федеральный розыск.

Дело в отношении экс-судьи судебного участка Жуковского судебного района Подмосковья передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело передадут в суд для рассмотрения по существу.