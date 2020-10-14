РИАМО - 14 окт. В Сети после презентации Apple, на которой представили новые модели iPhone, стали появляться объявления о продаже мест в очереди за новыми смартфонами, несмотря на то что официальные продажи еще не начались, передает Газета.ru.

В среду на сервисе объявлений Avito появилось более 30 подобных объявлений. Стоимость услуги различается.

«Минимальную цену установил житель Санкт-Петербурга. За 9,9 тысячи рублей с частичной предоплатой он готов занять место в очереди в удобное заказчику время. Максимальная цена зафиксирована в Москве – очередь в столице готовы отстоять за 100 тысяч рублей с 50-процентной предоплатой», - говорится в сообщении.

Также появились и объявления о предзаказе iPhone 12. На Avito уже разместили свыше 20 таких предложений.

Цена iPhone 12 mini будет начинаться от 69 990 рублей. Самой дорогой моделью станет iPhone 12 Pro Max с ценой от 109 990 рублей. Официальный старт продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro назначен на 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - на 13 ноября.