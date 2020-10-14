РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска снесут аварийный жилой дом на улице Орджоникидзе до 2024 года, в настоящее время решается вопрос о переселении из него граждан, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил назначить ответственных и определить сроки работ по устройству ограждения аварийно-опасных домов в микрорайоне Львовский на улице Орджоникидзе. Он пояснил, что в домах собираются люди для распития спиртных напитков и употребления наркотических веществ. Они поджигают мусор внутри зданий. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области рассмотрел обращение.

«Администрация городского округа Подольск приняла решение о сносе дома №8 на улице Орджоникидзе. В настоящее время собрана информация об объекте и правообладателях, разработана дорожная карта по сносу объекта. Жилой дом включили в перечень аварийных домов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Ориентировочный срок завершения процесса ликвидации объекта – 2024 год», - говорится в сообщении.

Дорожная карта по ликвидации объекта разработана с учетом необходимости соблюдения прав собственников жилых помещений на предоставление иных жилых помещений. В настоящее время решается вопрос расселения граждан. Планируется осуществить снос здания после прекращения прав собственности на помещения в доме.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты, в микрорайоне Львовский рядом расположены три заброшенных дома на земельном участке с категорией земель «Земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «Для строительства многоэтажного жилого дома». В том числе на улице Красной, дома №№63/6, 65, где также ведут расселение. Участок под ними находится в собственности публично-правовых образований.

Всего на территории Подольска выявлено 87 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировано 42 объекта (снесели семь, достроили семь, привели в соответствие – 27, отремонтировали один), итого 48%. Эта работа продолжается.