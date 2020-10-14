РИАМО - 14 окт. В Екатеринбурге задержали трех подозреваемых в разбойном нападении, которое было совершено на Волгоградском проспекте в столице, в ходе нападения у потерпевшего украли 3,6 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Потерпевший попросил двух малознакомых мужчин обменять валюту, он встретился с ними возле банка на Волгоградском проспекте. Он с родственником отдал деньги и остался ждать на улице. После чего к ним подошли двое незнакомцев и распылили в лицо содержимое перцового баллончика. Из банка выбежали мужчины с деньгами и скрылись в неизвестном направлении вместе с нападавшими.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в Екатеринбурге. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет», — говорится в сообщении.

Злоумышленники спланировали преступление, после него они хотели выехать из страны, но их задержали.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигурантов дела взяли под стражу. Правоохранители проводят мероприятия по поимке еще одного соучастника преступления.

Подозреваемые были задержаны при сотрудничестве полиции Москвы с отделом по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области.