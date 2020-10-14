РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Пять жилых домов, школу, детский сад и котельную планируют достроить в ЖК «Серебрица» в подмосковном Красногорске до конца текущего года, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора совместно с сотрудниками ГБУ «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» осуществили плановую проверку хода второго этапа строительства ЖК «Серебрица» в городском округе Красногорск.

«На данный момент на объекте возводят пять жилых корпусов, котельную, детский сад и школу на 825 мест. Работы по первому этапу строительства ЖК планируют завершить до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Второй этап, включающий еще два жилых корпуса и школу, планируют сдать во втором квартале 2021 года.

В жилых корпусах ведутся работы по устройству кровли, фасада, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей и отделке помещений. На территории будущей школы осуществляется устройство бетонной подготовки под конструкции фундаментов. На площадке задействовано более 400 человек.

«В ходе проверки были выявлены нарушения в части организации строительной площадки и пожарной безопасности. Подрядной организации выдано предписание со сроком устранения в два месяца», - заключается в материале.