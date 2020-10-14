РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Велосипедистку увезли на скорой с травмой головы и ушибами мягких тканей в результате ДТП с внедорожником в подмосковной Балашихе, сообщила в среду «РИАМО в Балашихе» заведующий Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Авария произошла 13 октября в микрорайоне Никольско-Архангельский на пересечении 1-й Линии с Вишняковским шоссе. В социальных сетях очевидцы разместили соответствующее видео, на котором видно, как водитель внедорожника сбил женщину на велосипеде. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

«Пострадавшую лежащей в кустах обнаружила проезжающая мимо женщина. Скорая прибыла через 12 минут. Давность травмы точно установить не удалось, поскольку пациентка после потери сознания с частичной потерей памяти. С травмой головы и ушибами мягких тканей она была доставлена в стационар», - сказала Муканова.

Она добавила, что женщина находилась в состоянии средней степени тяжести.