РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 окт. Более 20 административных протоколов составили по итогам рейда против нелегальных таксистов в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Очередной профилактический рейд прошел 13 октября в городском округе Котельники. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с сотрудниками администрации проверили водителей такси на предмет законности осуществления перевозок.

«В ходе проведенных мероприятий было эвакуировано 11 транспортных средств, составлено 23 административных протокола», - говорится в сообщении.

С начала октября в городском округе было проведено уже три подобных рейда, работы в данном направлении будут продолжены.