РИАМО - 14 окт. Выдающийся тренер СССР и РФ, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР, олимпийский чемпион по гандболу Владимир Максимов в среду отмечает свое 75-летие.

В составе сборной СССР спортсмен провел 172 матча и забросил 690 мячей (национальный рекорд).

Он родился 14 октября 1945 года в станице Кант Кантского района Киргизской ССР (Республика Киргизия). Максимов окончил Кубанский государственный университет по специальности «Физическое воспитание» в 1970 году.

Трудовую деятельность он начал в 1966 году преподавателем-тренером в Краснодарском педагогическом институте.

С 1970 по 1972 годы он работал ассистентом кафедры спортивной дисциплины в Кубанском государственном университете, с 1972 по 1978 года - старшим преподавателем кафедры физвоспитания в Московском авиационном институте имени С. Орджоникидзе.

Затем с 1978 по 2004 года был тренером сборной команды СССР по ручному мячу, потом — главным тренером сборной команды России по гандболу.

В течение 30 лет Максимов был тренером сборной СССР по гандболу, а затем главным тренером сборной России. Его воспитанники завоевали золотые медали на ХХV летних Олимпийских играх в Барселоне (1992 год) и ХХVII летних Олимпийских играх Сиднее (2000 год). Более 18 лет он занимал пост генерального директора Союза гандболистов России.

С 2004 года по настоящее время трудится главным тренером команды «Чеховские медведи» в государственном автономном учреждении Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №7». «Чеховские медведи» - лидер российского гандбола, базовая команда сборных команд России по гандболу.

Под его руководством команда впервые в истории российского гандбола одержала победу в престижном европейском турнире — завоевала Кубок обладателей Кубков, стала чемпионом России 2002-2018 годов, 11-кратным обладателем Кубка России 2006-2013 годов и 2015-2016 годов, и 2018 года, пятикратным победителем розыгрыша Суперкубка России 2014-2018 годов.

Пять игроков команды вошли в состав первой сборной РФ, еще восемь – в состав молодежной сборной страны. Сборная команда России по гандболу на 70% состояла из воспитанников Максимова.

С 2004 года по настоящее время трудится главным тренером команды «Чеховские медведи» в государственном автономном учреждении Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №7».

Максимов награжден орденом Трудового Красного знамени, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV-й и III-й степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области. Является заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным мастером спорта СССР.

Постановлением губернатора Московской области от 29 августа 2019 года №400-ПГ Максимову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».