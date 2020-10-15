РИАМО - 15 окт. Усадьбы Вяземы и Захарово в Одинцовском округе считаются поэтической родиной Александра Пушкина. В этих местах он провел детство. Описание усадеб можно встретить в творчестве поэта. Имение Вяземы также фигурирует в ключевых моментах истории России: Смутного времени, петровской эпохи, Отечественной войны 1812 года. Об интересных событиях, связанных с усадьбами, можно узнать в подкасте «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, за что освистали театральную постановку Пушкина, как выглядит оружие древнеславянских гопников, как вызвать пиковую даму в усадьбе, как вышло, что Кутузов и Наполеон ночевали на одном диване, а также - что такое социальная сеть XIX века.

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Серпухов, усадьбы Абрамцево и Мураново, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.