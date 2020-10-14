РИАМО - 14 окт. Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале госуслуг могут подать сведения об «удаленке» без электронной подписи, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

С начала октября ИП могут предоставить сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, без электронной подписи. Для этого нужно связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг, который можно создать без использования электронной цифровой подписи.

«Мы провели несколько рабочих онлайн-встреч с участием бизнес-сообщества. Один из самых популярных вопросов связан с отсутствием электронной цифровой подписи у индивидуальных предприятий. Если ИП создано на физическое лицо, верифицированное в личном кабинете на едином портале госуслуг, то данные о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, он может подать на сайте mos.ru без оформления электронной цифровой подписи», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного столицы Алексей Фурсин.

Чтобы создать аккаунт на mos.ru без электронной цифровой подписи, нужно зарегистрировать кабинет индивидуального предпринимателя на портале gosuslugi.ru. Это можно сделать без электронной цифровой подписи. Алгоритм действий описан в подразделе «Как создать учетную запись индивидуального предпринимателя». Для регистрации нужно заполнить форму. После этого указанные сведения будут проверены на соответствие Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

После этого нужно связать учетные записи на mos.ru и на gosuslugi.ru. Также ИП нужно оформить себя или других людей в качестве доверенных лиц для доступа в личный кабинет. Для управления доверенными лицами в корпоративном кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть специальный раздел. Для этого потребуются данные СНИЛС, зарегистрированного на mos.ru пользователя.

«После авторизации пользователь, назначенный доверенным лицом в одной или нескольких организациях, может переключаться между профилями. Эта опция доступна в верхней правой части меню портала. Во всплывающем окне следует выбрать профиль, на который необходимо переключиться», - говорится в сообщении.

С 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают из дома или продолжают посещать предприятия и организации. Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму. В ней нужно указать наименование, ИНН, юридический адрес и другие сведения об организации или ИП, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

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14 ОКТЯБРЯ

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