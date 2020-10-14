РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. В подмосковной Балашихе расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Никольско-Архангельский, водитель сбил 63-летнюю женщину, переезжавшую дорогу на велосипеде, и скрылся с места происшествия, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 13 октября около 15:00 в микрорайоне Никольско-Архангельский на пересечении 1-й Линии с Вишняковским шоссе. В социальных сетях очевидцы разместили соответствующее видео с моментом ДТП с камеры наблюдения, на котором видно, как водитель внедорожника сбил женщину на велосипеде.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по правому краю проезжей части улицы Центральной, совершив маневр поворота налево на улицу 1-я Линия, допустил наезд на женщину 1957 года рождения, переезжавшую дорогу на велосипеде, после чего он с места происшествия скрылся. Пострадавшую с травмами госпитализировали», – сказал сотрудник.

Он добавил, что в настоящий момент сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» проводится административное расследование с целью установления личности водителя, транспортного средства и всех обстоятельств аварии.