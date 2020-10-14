РИАМО - 14 окт. Столичные врачи рассказали подробности смерти ребенка в Москве, первая бригада врачей диагностировала у него ОРВИ, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

Ранее об инциденте сообщали в СМИ

«Первый вызов на диспетчерский пульт скорой медицинской помощи поступил 9 октября в 04:35 с поводом: «боли в животе и температура». На вызов направлена врачебная бригада», - говорится в сообщении.

После осмотра ребенку диагностировали ОРВИ. Ему провели жаропонижающую терапию, его состояние улучшилось. Далее его состояние оценивали врачи поликлиники.

«Позднее в 9 утра зарегистрирован повторный вызов для консультации с врачом по приему жаропонижающих препаратов. Старшим врачом - педиатром проведена дистанционная консультация, на момент консультации температура 37,2 градуса, других жалоб нет», - отмечается в сообщении.

Его снова осмотрели врачи, оценив его состояние как удовлетворительное. Госпитализация не требовалась. Но через час участковый педиатр провел аудиоконтроль состояния. В связи с сохраняющимся беспокойством был рекомендован вызов СМП.

«Реанимационные мероприятия проводились в течение всего времени следования в стационар и продолжены в отделении реанимации и интенсивной терапии в больнице», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, состояние ребенка прогрессивно ухудшалось. Он умер. На основании результатов тестов установлено, что смерть была обусловлена молниеносным развитием сепсиса.