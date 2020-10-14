РИАМО - 14 окт. В столице в ЮВАО появятся пять домов по программе реновации, проекты зданий уже одобрены, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В пяти домах будет более 1,8 тысячи квартир.

«Новые дома будут возведены на Краснодарской, Люблинской и Нижегородской улицах, Золоторожском Валу, а также в 1-м квартале Капотни. Положительные заключения ведомства при качественной реализации в процессе непосредственного строительства говорят об их безопасности и надежности для будущих жителей», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В новых квартирах будет улучшенная отделка с ламинатом, керамогранитом на полу, на стены поклеят обои, керамическую плитку положат в санузлах. Установят двери, оборудуют сантехнику, кухонные мойки, установят приборы для освещения, выключатели и розетки.

Кроме того, по словам Леонова, благоустроят и прилежащую к дому территорию, построят необходимую инфраструктуру – детские сады, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Пройдет комплексное озеленение.

В августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации, она коснется 5174 домов. Переселят более 350 тысяч семей.