РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В городском округе Мытищи с жителями микрорайона дружба обсудили установку детской площадки и ряд других вопросов по благоустройству территории, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

В среду заместитель главы администрации городского округа Евгений Глинкин провел встречу с жителями микрорайона Дружба.

«Совместно с активом ТОС «Дружба Заповедная» участники встречи обсудили обустройство придомовых территорий, в частности установку спортивной и детской площадок, вырубку деревьев, а также расширение зоны парковки автомобилей», - говорится в сообщении.

Все вопросы отправлены на рассмотрение в соответствующие структуры и поставлены на контроль.