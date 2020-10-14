РИАМО - 14 окт. В столице температура воздуха в среду в 14:00 превысила отметку в плюс 18 градусов, окончательный максимум дня станет известен в 21:00, сообщается на сайте «Метеовести».

«По данным за 14:00 по московскому времени, в столице на метеостанции ВДНХ столбик термометра поднимался до отметки плюс 18,3 градуса, не дотянув до рекорда 1889 года (плюс 19,0 градусов) всего 0,7 градуса», – отмечается в материале.

С четверга в Московском регионе начнет холодать, небо затянут дождевые облака, усилится ветер. Ночью в Москве будет плюс 10-12 градусов, по области – 7-12. Температура днем будет не выше плюс 12-14 градусов в городе, а в Подмосковье – плюс 10-15 градусов.

С пятницы из-за циклонического вихря в мегаполис устремятся холодные воздушные массы. Ночью в столице ожидается плюс 5-7 градусов, а в Московской области – плюс 3-8 градусов. Днем воздух в Москве – плюс 7-9 градусов, а в области – плюс 5-10 градусов.

В выходные возможны слабые заморозки и первый снег.