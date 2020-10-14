РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в подмосковном Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует выдать в 2021 году более 16 целевых направлений школьникам для обучения в вузах страны по направлению стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник бюро технического обучения ЦНИИТОЧМАШ Анастасия Посулихина.

ЦНИИТОЧМАШ с 2015 года выдает целевые направления школьникам в один из трех вузов страны со специальностью стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие - Тульский артиллерийский инженерный институт, Тульский государственный университет и МГТУ имени Баумана.

«Всего с 2015 года поступило более 30 заявок, в итоге в вузы поступило 15 человек. Из них в 2021 году должны прийти работать инженерами, инженерами-технологами, инженерами-программистами восемь выпускников. В 2019 году было 13 заявок, в итоге поступили четыре человека на стрелково-пушечное и артиллерийское оружие в МГТУ имени Баумана. В 2020 году планируем выдать более 16 направлений всем желающим», - сказала Посулихина.

По ее словам, студенты, которые проходят практику в институте, в том числе преддипломную, в 50% случаев остаются работать и со временем становятся директорами, руководителями направлений.

Чтобы получить направление от ЦНИИТОЧМАШ, нужно сдать ЕГЭ по физике, математике и русскому языку не менее чем на 180 баллов, при этом математику и физику не менее чем на 75 баллов. Заключают договора на целевое обучение дети из разных городов - Москвы, Балашихи, Омска, Орловской области, Подольска.

Обучение в вузах бесплатное, дети поступают на бюджетное отделение. Они могут получать дополнительную стипендию от института, но только в том случае, если у них не большой одной четверки в зачетке за семестр, остальные пятерки.

По целевому обучению согласно договору выпускники вузов обязаны отработать в ЦНИИТОЧМАШ не менее трех лет. Дальше они принимают решение остаться или уйти в другое место.

Школьников Подольска знакомят с предприятием, на котором они могут работать, во время акции «Неделя без турникетов», она проходит два раза в год - в третью неделю апреля и третью неделю октября.

Также ЦНИИТОЧМАШ берет на работу выпускников Подольского колледжа имени Александра Никулина и РГУТИСа по таким рабочим специальностям, как вентиляционщики, стропольщики, сварщики, энергетики и ряду других.