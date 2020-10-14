РИАМО - 14 окт. Новым главой управы Войковского района столицы стал Олег Захаров, распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Собянин, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Назначить Захарова Олега Захаровича на должность главы управы Войковского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в сообщении.

При этом срок не сможет превысить предельный срок замещения этой должности по нормативам города.

Захаров окончил РАНХиГС по специальности «Менеджмент». Ранее занимал должность начальника управления развития социальной сферы префектуры САО Москвы. В сентябре был назначен исполняющим обязанности главы управы, первым заместителем главы управы Войковского района города.