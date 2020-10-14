РИАМО – 14 окт. Программу льготной ипотеки продлят минимум до середины 2021 года, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время совещания с правительством, передает ТАСС.
По словам главы государства, эта мера является популярной и оказывающей реальную поддержку людям.
«Хорошо, давайте сделаем это. Продлим ее хотя бы до середины следующего года», - сказал Путин.
До этого к президенту обратился глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Он сказал, что ситуация складывается непросто, несмотря на восстановление экономики.
Премьер заявил о более чем 220 тысячах выданных кредитов на 630 миллиардов рублей.
«На эту программу сейчас приходится более 90% всех кредитов на новостройки», - сказал Мишустин.
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