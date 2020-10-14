РИАМО – 14 окт. Программу льготной ипотеки продлят минимум до середины 2021 года, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время совещания с правительством, передает ТАСС.

По словам главы государства, эта мера является популярной и оказывающей реальную поддержку людям.

«Хорошо, давайте сделаем это. Продлим ее хотя бы до середины следующего года», - сказал Путин.

До этого к президенту обратился глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Он сказал, что ситуация складывается непросто, несмотря на восстановление экономики.

«Тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», - сказал Мишустин.

Премьер заявил о более чем 220 тысячах выданных кредитов на 630 миллиардов рублей.

«На эту программу сейчас приходится более 90% всех кредитов на новостройки», - сказал Мишустин.​