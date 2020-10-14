РИАМО - 14 окт. Проект, по которому на месте снесенного киноцентра «Соловей» должна была расположиться гостиница, будет пересмотрен из-за большого общественного резонанса, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он признался, что архитектура прежнего объекта действительно была неактуальной и не соответствовала значимости расположения в городе.

«Исходя из имеющихся ТЭПов, архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко партнеры» пересмотрели градостроительную концепцию: выявили уникальный для города силуэт, разнообразили восприятие с разных видовых точек. Была решена главная проблема предыдущего варианта - массивность и монотонность», - написал Кузнецов на своей странице в Instagram.

В рамках нового проекта, у цоколя отняли один этаж – теперь он состоит из двух этажей. Кроме того, теперь с крыши можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и спорта, а затем в благоустроенный двор.

«На мой взгляд, работа над этим проектом - отличный пример гармоничного взаимодействия общественности, власти, девелопера и архитекторов», - отметил Кузнецов.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году и являлся одним из крупнейших кинотеатров России. Два года назад на месте киноцентра планировали построить гостиницу. Новость вызвала большой общественный резонанс.