РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил в среду порядка 60 именных планингов от партии «Единая Россия» педагогам гимназии №18, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Региональное областное отделение партии «Единая Россия» поздравляет педагогов с профессиональным праздником. Всего в рамках данной акции люберецким педагогам вручат порядка 2,3 тысячи планингов.

«Педагогам будет полезно получить планинг. В нем можно заполнять расписание уроков, делать заметки, вести план уроков», - сказал Ружицкий.

После вручения Ружицкий вместе с педагогами в рамках встречи обсудил перспективы развития системы образования городского округа Люберцы. В частности, речь коснулась системы оценивания школ в топ-100.

Педагоги вынесли свои предложения по улучшению результатов учеников. Они помогут все большему количеству школ попадать в рейтинг лучших образовательных учреждений.