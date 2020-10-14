РИАМО - 14 окт. В терминала «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах установили современные бесконтактными автоматическими санитайзерами для пассажиров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

Диспенсеры для дезинфекции рук находятся в пассажирских зонах. Их расположили у касс и выходов на платформу. Всего транспортной компанией закуплено порядка 3 тысяч литров антисептического средства.

«Компания «Аэроэкспресс» продолжает ежедневно принимать меры профилактики во всех поездах и терминалах. Трижды в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями», - сказал собеседник агентства.

В одноэтажных аэроэкспрессах также каждую ночь проводится дезинфекция воздуха. Просторные вагоны позволяют соблюдать безопасную дистанцию.

Также в поездах регулярно проводится информирование пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также о соблюдении социальной дистанции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19.

- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.