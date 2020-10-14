РИАМО - 14 окт. Уличное освещение и архитектурную подсветку в столице перевели на зимний режим работы из-за сокращения светового дня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены необходимые коррективы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что свет теперь будут включать раньше. Работать освещение будет дольше. Сейчас Москва входит в пятерку мировых городов по освещенности.

«Яркое и красивое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города», - отметил Бирюков.

Несколько лет назад в столице составили ежедневный график включения и выключения света на улицах.

«За этим постоянно следят умные датчики, которые в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе, - заключил Бирюков.