РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Коммунальщики планируют завершить на следующей неделе работы по консервации городских фонтанов в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

Специалисты МУП «Водоканал» готовят объекты инфраструктуры к зимнему периоду. В частности, в городском округе продолжается работа по консервации фонтанов. Сооружения будут отключены до следующей весны. Консервация необходима для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур на протяжении всего зимнего периода.

«Так, от неблагоприятных погодных условий уже укрыли три фонтана, находящихся на балансе города. Среди них – фонтан «Первый бал Наташи Ростовой», фонтан-торнадо на площади Генерала Еремеева у Дворца культуры «Октябрь» в поселке Молодежный», – говорится в сообщении.

Всего в округе насчитывается семь фонтанов, четыре из них еще предстоит законсервировать.

«В ближайшее время специалисты приступят к работам по установке защитного укрытия для игрового фонтана «Салочки» на бульваре имени Карелова, двух фонтанов в микрорайоне Климовск, в том числе за Домом культуры «Машиностроитель». Работы будут завершены на следующей неделе», – отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится работа по укрытию на зиму главного фонтана Подольска в сквере Поколений.