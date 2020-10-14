РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В среду на Мытищинском рынке депутаты округа совместно с волонтерами провели мониторинг по соблюдению всех мер санитарной безопасности, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мониторинг прошел в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль». По итогам мониторинга выявлено, что большинство покупателей соблюдают масочный режим.

«Сегодня мы строго следим за тем, чтобы и покупатели, и продавцы были в средствах индивидуальной защиты, мониторим регулярно и наличие медицинских масок, и наличие перчаток. Делаем соответствующие замечания. Сейчас жители стали сами более ответственными и следят за этим самостоятельно», - сказал мытищинский депутат Николай Шпак.

В мониторинге также приняли участие окружные депутаты Сергей Зиновьев, Юрий Гончарук. Предприниматели все без исключения используют маски и перчатки, а также при необходимости применяют санитайзеры со специальным дезинфицирующим средством.